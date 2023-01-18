’Çalıkuşu Bilecik’ dergisinin kapak tasarımı 11’inci sınıf öğrencisi yaptı

Bilecik’te öğrencilerin merakla beklediği ‘Çalıkuşu Bilecik’in 7’nci sayısı yayımlanırken, derginin kapak tasarımı 11’inci sınıf öğrencisi Nurdan Şahbudak yaptı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan, ‘Çalıkuşu Bilecik’ dergisi yoğun ilgi gördü. Tamamen öğretmen ve öğrencilerin ürünü olan derginin 7’nci sayısı çıktı. Derginin kapak görselindeki çalıkuşu resmini Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Nurdan Şahbudak çizerken, içerikte öğretmenlerin ve Bilecik’teki okulların gerçekleştirdikleri proje ve etkinlik çalışmaları yer aldı.

Konuk yazar ve akademisyenlerin yazıları ile zenginleşen dergide okulların hazırladıkları dergilerden kesitlere yer verilerek bu dergilerin tanıtımına da katkı sağlanıyor.