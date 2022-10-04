Bilecik’te evde çakmakla oynayan çocuk az kalsın evi yakıyordu.

Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi İğdeli Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktığı ihbarını alan ekipler hemen harekete geçti. Bilecik Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı hemen olay yerine sevk edildi. Yangını ev sahipleri kendi imkânlarıyla söndürürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının evdeki çocuğun çakmakla oynadığı esnada çıktığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.