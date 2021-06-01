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Çağla, sezonu 30 liradan açtı

Bilecik’te pazar tezgahlarında sezonun ilk çağları yerini alırken, kilosu 30 TL’den satılan meyveye fazla ilgi olmadı.

BİLECİK 01.06.2021, 10:00
Çağla, sezonu 30 liradan açtı

Bilecik’te pazar tezgahlarında sezonun ilk çağları yerini alırken, kilosu 30 TL’den satılan meyveye fazla ilgi olmadı.

Kapalı pazarda sezonun ilk meyveleri tezgahlarda yerini alırken, bunların arasında en pahalısı çağla oldu. Çağla kilosunu 30 TL’den satışa sunulurken, ilk hafta müşteriler tarafından pahalılığı nedeniyle tercih edilmedi. Sezonun ilk çağlası olduğunu belirten pazarcı Kadir Demirbaş, “Şuan ilk geldiği için fiyatlar yüksek başladı. Müşterilerimiz tadımlık 250 gram olarak alıyorlar. Bu fiyatlar 2 hafta sonra yüzde 50 düşer. Ondan sonra ülkemizin diğer illerindeki hasatlar başlayınca kilosu 10 liraya kadar düşecektir” dedi.
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