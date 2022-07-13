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Büyük Belen köyünde ev yangını

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyünde çıkan ev yangını zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

BİLECİK 13.07.2022, 09:11
Büyük Belen köyünde ev yangını

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyünde çıkan ev yangını zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Erhan Uyar’a ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi komşuları hortum yarımıyla yaparken, Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile çevre evlere sıçramadan söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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