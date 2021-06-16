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Bütün bina girişlerine yaşlı ve engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye konuldu

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile belediyeye ait bütün kurum kapılarına engelli ve yaşlı vatandaşların kullanmaları amacıyla tekerlekli sandalyeler konuldu.

BİLECİK 16.06.2021, 11:20
Bütün bina girişlerine yaşlı ve engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye konuldu

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile belediyeye ait bütün kurum kapılarına engelli ve yaşlı vatandaşların kullanmaları amacıyla tekerlekli sandalyeler konuldu.

Sosyal belediyecilik anlamında güzel hizmetleri uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından başta yeni otogar, yaşayan şehir müzesi, tarih şeridi ve belediye binası olmak üzere, bütün bina girişlerine 11 adet tekerlekli sandalye konularak, belediye hizmetlerine erişilebilirlikleri kolaylaştırıldı. Belediye ve ilgili birimlerine gelen engelli ve yaşlı vatandaşların, belediye görevlileri tarafından tekerlekli sandalyeler ile bina içinde istedikleri noktalara ulaşım sağlayabilecek.

Vatandaşlar, ‘Paylaşmak için engel yok’ düşüncesi doğrultusunda verilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, belediye görevlilerine teşekkür etti.
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