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Bursa’da kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi
BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE, EVİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SONER KAYGISIZ MEMLEKETİ BİLECİK’İN OSMANELİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.
BİLECİK 02.11.2020, 08:56
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü polis merkezi kadrosunda görevli polis memuru Soner Kaygısız, memleketi Bilecik’in Osmaneli ilçesinde toprağa verildi.
Polis memuru Soner Kaygısız’ın cenazesi Bursa Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Bilecik’in Osmaneli ilçesine getirildi. Fatih Camiinde kılınan cenaze namazına, Kaygısız’ın ailesinin yanı sıra Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürü Tekin Kayıkçı, mesai arkadaşları ve Osmaneli Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. İmam Hatip Osman Nuri Kahraman tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kaygısız, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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