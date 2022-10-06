Bursa’da Bilecik rüzgârı esti

Bursa’da bu yıl 5’inci düzenlenen BİLDEF Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri’nde Bilecik rüzgârı esti.

Merinos Kongre Merkezinde 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Anadolu’nun tüm renklerini Bursa’da buluşturulması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Bursa İl Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 5’inci düzenlenen tanıtım günleri başladı. Türkiye’nin birçok ilinden yoğun katılım ile gerçekleştirilen fuarda Bilecik’te yerini aldı.

Bilecik Valiliği himayelerinde; Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilecik İl Özel İdaresi, Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, Pazaryeri Belediyesi ve Bursa Bilecikliler Derneği, Gölpazarı Belediyesi ve Gölpazarı Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi ortaklığında turizm tanıtım standında Bilecik temsil ediliyor.

Bilecik’e ilgi büyüktü

Fuarda, Bilecik’in yöresel ürünleri; Osmaneli ayva lokumu, Lefke bezi, erişte, el sanatları hediyelik eşyaları, ayva reçeli, süt reçeli, kabak tatlısı, yöresel domates salçası, ısırgan otlu tarhana çorbası, elma ve kızılcık pekmezi, kozalak şurubu, kantaron yağı, uhut tatlısı, elma reçeli, kuşburnu reçeli, Bilecik balı, kızılcık, şerbetçi otu kolonyası, sirke çeşitleri, baharat çeşitleri, acı sos, kızıldamlar kabağı, İnhisar narı ve Çukurören biberi gibi yöresel ürünlerinin yanı sıra şehrin tarihi, kültürel ve turistik değerleri görücüye çıktı.

"Bu tarz tanıtım organizasyonlarında ve turizm fuarlarında, kadim şehrimizin yer alması şehrimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarıyor"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bursa Merinos Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda Bilecik’e gerek turistik, tarihi ve kültürel değerleri gerekse yöresel tatları ilgi büyük olduğu dile getirildi. Bircan, "Şehrimizin; tarihi, kültürel, yöresel, turizm, gastronomi ve sanatsal değerlerini ulusal ve uluslararası tanınırlığını sağlamak, nesilden nesile değerlerimizi aktarmak ve ekonomik katma değere dönüştürmek amacıyla, Bursa Merinos Kongre Merkezinde 5-9 tarihleri arasında Bursa İl Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 5’inci düzenlenen BİLDEF Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri’nde Bilecik Tanıtım ve Yöresel Ürünler Standı’nın açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarz tanıtım organizasyonlarında ve turizm fuarlarında, kadim şehrimizin yer alması şehrimizin turizm potansiyelini ortaya çıkardığı gibi tanınırlığının artması; turizm payında artış sağlamasına olarak sağlamaktadır. Şehrimize ilginin her geçen gün artması turizm ve tanıtım yatırımlarının desteklenmesi şehrimizin kültür ve turizm şehri olması yönünde önünü açmaktadır. Ayrıca bu tarz organizasyonlarda turizm paydaşlarımızın hizmet kalitesini ve potansiyelini güçlendirmektedir. Bizlere bu olanağı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.Amacımız şehrimizi tarih, kültür ve turizm şehri haline getirmektir" dedi.