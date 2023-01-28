Bugünün gençleri dünün gençleri ile bir araya geldi

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde dünün gençleri ve bugünün gençleri bir araya geldi.

‘Bugünün gençlerinden Dünün gençlerine ziyaret’ teması ile Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 9’uncum sınıf öğrencileri Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyüklerine çeşitli hediyeler takdim eden gençler, onlarla yakından ilgilenip sohbet etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, büyükleri ile sohbet eden ve isteklerinin olup olmadığını soran gençler, bu tür ziyaretleri sık sık gerçekleştirerek kendilerini yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler.Gençler, yapılan bu faaliyette hem yaşlılardan aldıkları nasihatler, hem de yaşlıları görerek kendi çevrelerindeki yaşlılara değer vermenin ne kadar önemli olduğunu hissederek yaşadılar. Yaşlı büyüklerine sağlıklı, huzurlu bir ömür dileyen gençler ziyaretten huzur dolu ayrıldılar.