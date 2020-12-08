Bu yöntemle belediye 500 bin TL kâra geçti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından 4,5 kilometrelik orta refüjün 50 bin metrekarelik kısmı yayla çimiyle çimlendirildi. Kendi imkanları ile bu işlemi yapan belediye yaklaşık 500 bin TL kâra geçti.

Osmaneli Belediyesi, bin 200 metre yükseklikte bulunan yaylalardan getirilen çimlerle orta refüjü çimlendirdi. Bu çalışmayı belediye imkanları ile yapıldığı anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "50 bin metrekarelik alan yayla çimi kullanarak çalışanlarımızla yemyeşil alanlar oluşturduk. Dışarıdan hizmet alarak bu işlemi yapsaydık belediyemize en az 500-600 bin lira maliyeti olacaktı. Çim yayma ve getirme işleminde en az 500 bin TL tasarruf sağladık. Bu özverili çalışmayı yürüten ve sonuçlandıran tüm belediyemiz çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyesi, örnek projelerine güzel düşüncelerle finans kaynağı sağlayan belediyedir. Osmaneli Belediyesini farklı kılan uyguladığı topyekun mükemmelleşme modeliyle kendisi de tüm süreçlerde çalışan ve yöneticileriyle sürekli iyileştirmeler yapan özelliğe sahip olmasıdır. Osmaneli Belediyesi, Osmaneli halkından gelen, çok iyi eğitim almış, özellikli yönetici grubuna sahiptir. Örnek alan değil, projeleriyle örnek alınan belediyedir Osmaneli” dedi.