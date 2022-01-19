Bu yolda vatandaşlar yürümekte, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

Bilecik’i 2 gündür etkisini altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden, tuzlanmayan bazı bölgelerde vatandaşlar yürümekte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bilecik kent merkezi dün sabah karşı etkisi altına alan kar yağışı bugün de aralıksız devam ederken hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü ve 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi barındıran yerleşkeye çıkan yolun tuzlanmaması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlarıyla yukarı çıkamayan sürücüleri yolu yayan giderken, bu seferde kaldırımdaki karların temizlenmesinden dolayı yürümekte güçlük çektiler. Vatandaşlar yetkilerden günde yüzlerce kişinin geçtiği bu yolun biran önce temizlenmesi istedi.

Öte yandan vatandaşlar Şelale Parka çıkan yolda da ekiplerin 2 gündür bir çalışma yapmadığı söyleyerek, belediyeden bir an önce bu yolun tuzlanmasını istediler.