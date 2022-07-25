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Bu yaz da faaliyete geçti

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesiyle hayata geçen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi bu yaz da faaliyete geçti.

BİLECİK 25.07.2022, 10:30
Bu yaz da faaliyete geçti

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesiyle hayata geçen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi bu yaz da faaliyete geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması için hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile Bilecik’te portatif yüzme havuzunda yüzme öğrenen çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Farklı yaş guruplarından oluşan yüzme kurslarında kontrollü bir şekilde yüzme havuzuna alınan öğrenciler, ilk olarak çocuk havuzunda ayak, diz ve çeşitli hareketler öğretiliyor ardından eğitimler başlıyor. İlk defa yüzme eğitimine katılan öğrenciler, yüzmeyi başarılı bir şekilde öğreniyor.

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