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Bu sefer tersi oldu, bisiklet otomobile çarptı

Bilecik’te bisikletin otomobile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

BİLECİK 25.05.2021, 11:50
Bu sefer tersi oldu, bisiklet otomobile çarptı

Bilecik’te bisikletin otomobile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Meşelik Caddesi mevkisinde evinin önünden bisikleti ile aniden yola çıkmak isteyen 8 yaşındaki Samet D., cadde üzerinde seyir halindeki Mahmut A.(41) idaresindeki 11 EA 991 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi yere düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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