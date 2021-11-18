Bu meyveye en çok spor yapanlar ve kilo vermek isteyenler ilgi gösteriyor

Bilecik tezgâhlarında kış meyveleri yerini almaya başlarken, pazarcı Gencer Genç, bu meyveye genelde spor yapanlar ve kilo vermek isteyenleri yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Merkez Hürriyet mahallesinde her pazartesi günü kurulan kapalı pazar tezgâhlarda yüksek fiyatıyla üreticinin gözdesi haline gelen kivinin kilosu 12 TL’den alıcı buluyor. Sezonun yeni başladığını ileri ki zamanlarda fiyatların düşeceğini söyleyen kivi satıcısı Gencer Genç, “Kiviler Yalova’dan geliyor. Müşterilerimize kivinin fiyatı pahalı geliyor bu yüzden diğer meyvelere nazaran kiviye ilgi daha az. Sezon yeni açıldığı için böyle, ileri ki zamanlarda fiyatların düşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kilo vermek isteyenler için dost bir meyvedir”

Kivinin kilo vermeye yardımcı olduğunu belirten Gencer Genç, “Kivi yağ yakar demek doğru olmaz, ama kilo vermeye yardımcı olur diyebilirim. Çünkü kivinin kalorisi düşüktür. Bir tane kivi tükettiğinizde kendinizi uzun süre tok hissedersiniz. Yani bir başka deyişle kivi kilo vermek isteyenler için dost bir meyvedir. Genelde spor yapanlar ve kilo vermek isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. dedi.