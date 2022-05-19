Bu laboratuvar ile tarımsal üretimin arttırılması hedefleniyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde çiftçilerin hizmetine sunulan "Toprak Analiz Laboratuvarı" ile tarımsal üretimin arttırılması hedefleniyor.

Toprakta bulunan faydalı bitki besin elementinin düzeylerini ve toprakta yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar veya cinsini belirlemeyi sağlayacak olan analiz laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılışa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ilgili kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, görevlilerden laboratuvar hakkında bilgi aldı. Görevliler ise açılan laboratuvar ile birlikte tarımsal üretimin artmasını hedeflediklerini belirtti. Açılış töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.