Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ’Bu Kalp Seni Unutur mu’ oyunu ayakta alkışlandı

Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümü nedeni ’Bu Kalp Seni Unutur mu’ adlı oyunu sergilendi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde Atatürk’ün anılarından, geçmişinden, düşüncelerinden oluşan hikâyelerden yakın çevresinin Atatürk ile ilgili anekdotlarından, ünlü şairlerin onunla ilgili şiirlerinden oluşan bir takım gösteriler oldu. Programı Bozüyük Belediye Tiyatrosu kurucu ve eğitmenleri Kıvanç Pehlivanoğlu, İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı tarafından sunuldu.

"Atatürk’ümüzü her yıl anmaktan ve onu içimizde yaşatmaktan hiçbir zaman yılmayacağız"

İzleyenleri 83 yıl öncesine götüren programın sonunda sahneye gelerek bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Atatürk’ümüzü her yıl anmaktan ve onu içimizde yaşatmaktan hiçbir zaman yılmayacağız. Burada bu akşam 83’üncü ölüm yıl dönümünde bu anma etkinliğini bize hazırlayan sevgili tiyatro hocalarımızın öncülüğünde belediye çalışanları ve onların eğittiği Bozüyüklülerdir. Tamamen Bozüyüklü gençlerimizin sunduğu bir etkinliği izledik. Ben kendilerine teşekkür ediyor, hepinize iyi akşamlar diliyorum” dedi.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcıları siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.