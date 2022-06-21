Bu havuza girecekler genel sağlık raporu gösterecek

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her yıl yüzlerce çocuğun hizmet alarak yüzme öğrendiği Su Eğlence Dünyası’nın bu sezon için kapılarını 27 Haziran’da açacağını söyleyerek, "Vatandaşların bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair genel sağlık raporu göstermeleri gerekmekte olup, yüzerken bone kullanmaları zorunludur" dedi.

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, karma, kadınlara özel ve aile şeklindeki gruplar halinde vatandaşa hizmet verecek Su Eğlence Dünyası’nda ayrıca çocuklar için yüzme dersleri verileceğini belirtti. Subaşı, "Su Eğlence Dünyası; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 13:30 ile 19:00 saatleri arasında karma şeklinde hizmet verirken, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri ise saat:11:00 ile 19:00 saatleri arasında kadınlara özel ve Pazar günleri de ailelere saat: 11:00 ile 19:00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlarımız, yüzme dersleri için kayıtlarını Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi’nde yapabileceklerdir. 0 ile 5 yaş arasındaki çocuklar havuzdan ücretsiz yararlanırken, 5 ile 14 yaş arası bireyler kimliklerini göstermek şartıyla 16.50 TL karşılığında giriş yapabileceklerdir. 14 yaş ve üzeri bireyler için ise ücretler 35 TL olacaktır. Havuzu kullanacak vatandaşların bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair genel sağlık raporu göstermeleri gerekmekte olup, yüzerken bone kullanmaları zorunludur" dedi.