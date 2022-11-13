Bu ayki toplantıya İnhisar ev sahipliği yaptı

Bilecik’in İnhisar ilçesinde "Kasım Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı" düzenlendi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi, sosyal projelere ağırlık verilmesi, özellikle 4-6 yaş arası çocukların dini eğitim aldığı Kur’an kurslarının yaygınlaştırılması ve bu eğitimin daha verimli hale getirilebilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Gündem maddeleri görüşülerek ilçe müftülerinin görüş ve önerileri alındı.

Toplantı sonrası İl Müftüsü Ali Erhun, yurtdışı görevi için Arnavutluk’a gidecek olan Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Öte yandan İl Müftüsü Erhun, Şahin’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.