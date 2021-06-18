banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!

BSK ihalesi gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt betonu hazırlanarak asfalt tamir ve bakım aracı ile asfalt yama yapılması işi ihalesini gerçekleştirdi.

BİLECİK 18.06.2021, 11:10
BSK ihalesi gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt betonu hazırlanarak asfalt tamir ve bakım aracı ile asfalt yama yapılması işi ihalesini gerçekleştirdi.

Bilecik Beleyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ihale Bilecik Belediyesi, Başkan Yardımcısı Özgür Algın başkanlığında yapıldı. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla ihaleleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınla vatandaşa aktaran ihalede 5 bin BSK asfalt alımı gerçekleştirildi. Bilecik kent merkezinde muhtelif cadde ve sokaklarda yolların asfalt betonu hazırlanarak asfalt tamir ve bakım aracı ile asfalt yama yapılması işi ihalesinde 5 bin ton asfalt alınacağı öğrenildi. İhale sonrası ihaleyi alan firmanın evrakların onaylanması ve itiraz süresinin ardından Bilecik Belediyesinden bir açıklama yapılacağı öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493