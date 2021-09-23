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BŞEÜ’ye TEKNOFEST’ten ödül

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) çalışanları tarafından “Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi” başlıkla hazırlanan doktora tez çalışmasına TEKNOFEST’ten ödül geldi.

BİLECİK 23.09.2021, 15:53
BŞEÜ’ye TEKNOFEST’ten ödül

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) çalışanları tarafından “Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi” başlıkla hazırlanan doktora tez çalışmasına TEKNOFEST’ten ödül geldi.

BŞEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Çongur, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan danışmanlığında Biyoteknoloji alanındaki gerçekleştirdiği lisansüstü çalışmaları ile 2019 yılında tamamladığı “Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi” başlıklı doktora tez çalışması kapsamında, Türkiye’nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında ikincilik ödülünü kazandı. Milli teknoloji hamlesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla övgü ve takdir alan Dr. Öğr. Üyesi Çongur’a ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Konsey üyeleri tarafından takdim edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Çongur, üniversitenin 2 BAP projesinde ve 1 TÜBİTAK-1002 projesinde yürütücü olarak, 1 BAP projesinde araştırmacı olarak yer almakta olup Biyoteknoloji alanındaki çalışmalarına devam etmekte olduğu öğrenildi.

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