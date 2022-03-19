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BŞEÜ’ye 22 sözleşmeli personel alınacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (BŞEÜ) 22 sözleşmeli personel alınacak.

BİLECİK 19.03.2022, 12:56
BŞEÜ’ye 22 sözleşmeli personel alınacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (BŞEÜ) 22 sözleşmeli personel alınacak.

Üniversite Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince ’Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’ belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 30 Mart 2022 olduğu bildirildi.

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