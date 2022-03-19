Son Dakika
Bakan Kurum: "Geride bıraktığımız 20 yılda istişareyi ilk önce milletimizle yapmaya gayret gösterdik"
BŞEÜ’ye 22 sözleşmeli personel alınacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (BŞEÜ) 22 sözleşmeli personel alınacak.
BİLECİK 19.03.2022, 12:56
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (BŞEÜ) 22 sözleşmeli personel alınacak.
Üniversite Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince ’Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’ belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.
Son başvuru tarihinin 30 Mart 2022 olduğu bildirildi.