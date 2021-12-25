BŞEÜ’nün 2 projesine TÜBİTAK desteği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) çalışanı 2 akademisyenin hazırladığı projeler ’TUBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Üniversitenin Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü ve Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu’nun araştırmacı olarak yer aldığı ’Benzoksazol’ ve ’Kinoksalinon Türevlerinin Esnek GrafenKağıt Elektrotlar Üzerinde Elektrokimyasal C-H Aminasyonu’ adlı çalışma alanında TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Programı Öğretim Üyesi Dr. Ardahan Eski’nin yürütücüsü olduğu "Çiçek Tripsi, FrankliniellaOccidentalis" ve "Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek WpFormülasyonluBiyopestisit Geliştirilmesi ve Uygulanması Üzerinde Araştırmalar" adlı projeleri TÜBİTAK tarafından kabul aldı.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beyedemir, projelerinden dolayı hocaları tebrik ederek, başarıların devamını diledi.