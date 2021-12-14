BŞEÜ’den yurtta fenalaşarak hayatını kaybeden öğrencisini unutmadı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(BŞEÜ), Bilecik’te kaldığı yurtta fenalaşarak hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Meltem Berberoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bilecik Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, “Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencimiz Meltem Berberoğlu’nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.