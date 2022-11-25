BŞEÜ’den örnek yenilenebilir enerji uygulaması

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi’ni (YEK-G) Türkiye’de ilk uygulayan üniversite Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi oldu.

Türkiye’de yerli ve milli enerji politikasına paralel olarak, karbon salınımının azaltılması ve enerji temininde yenilenebilir kaynakların kullanımına önem veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2021 Haziran ayında ülkede uygulamaya konulan YEK-G sistemini Türkiye’de ilk uygulayan üniversite oldu. 2022 yılında da Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Yeşil Kampüs (Uİ Greenmetric) çalışmaları dahilinde çevreci ve yenilikçi uygulamalara devam eden Şeyh Edebali Üniversitesi YEK-G sertifikasını yeniledi. Böylelikle 2021 yılını takiben 2022 yılında da kampüste Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) “SDG.7 Erişilebilir ve Temiz Enerji” başlığı altında verilen hedeflere paralel uygulamalar gerçekleştirilmiş oldu.

Şeyh Edebali Üniversitesi YEK-G belgesini İl Müdürü Çiğdem Çakan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e takdim etti. Böylelikle 2022 yılı ilk 8 ayında kullanılan elektriğin tamamının Zorlu Elektrik Üretim A.Ş.’ye bağlı Kızıldere Jeotermal Santrali kaynaklı yenilenebilir enerjiden temin edildiği tescillenmiş oldu. Görüşmede ayrıca enerji alanında yapılabilecek alternatif iş birlikleri istişare edildi.