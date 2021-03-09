BŞEÜ’den hayatını kaybeden öğrencileri için başsağlığı mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrenci Galip Güneş (23) vefattı üzerine bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Galip Güneş’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Odasında ölü bulunmuştu

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi 207. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartman dairesinin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Galip Güneş, sabah saat 10.00 sıralarında onu uyandırmak için odasına giren ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Çocuklarını uyandıramayan ailenin 112 Acil çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Galip Güneş’in kesin ölüm sebebi bilinmezken, 11 yaşında beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi.