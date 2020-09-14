banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti
ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

BŞEÜ’den, ’Atanan rektör ilk iş lüks araç kiraladı’ haberine ilişkin açıklama

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) REKTÖRLÜĞÜ, GEÇTİĞİMİZ GÜN ULUSAL BİR GAZETEDE ÇIKAN 'ATANAN REKTÖR İLK İŞ LÜKS ARAÇ KİRALADI’ HABERİNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YAYIMLADI.

BİLECİK 14.09.2020, 12:38
1
BŞEÜ’den, ’Atanan rektör ilk iş lüks araç kiraladı’ haberine ilişkin açıklama

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü, geçtiğimiz gün ulusal bir gazetede çıkan ’Atanan rektör ilk iş lüks araç kiraladı’ haberine ilişkin bir açıklama yayımladı.

BŞEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "12 Eylül 2020 Cumartesi günü bazı basın yayın organlarında "Atanan rektör ilk iş lüks araç kiraladı" başlığı ile yayınlanan haber gerçeklikten tamamen uzak olup üniversitemizi ziyadesi ile rencide etmiştir. Bahse konu araç kiralama işlemi tamamen yasal çerçevede yapılmış olup taraflı ve maksatlı yapılan bu haber üniversite yönetimimizi zan atında bırakmıştır. Rektörlük makam hizmetlerinde kullanılan 2002 model binek otomobil üniversitemize, kuruluş yılımız olan 2007 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tahsis edilmiştir. Aradan geçen sürede sayısız defa arızalanmış ve ciddi rakamlarla bakım-onarım masrafı çıkarmıştır. Yalnızca 2020 yılında 4 ay gibi kısa bir sürede iki defa motor arızası çıkarmış ve yolda kalmıştır. Bu arızaların tamamı gerek Emniyet tutanaklarında, gerekse ilgili servis kayıtlarında mevcuttur. Model ve yaş yıpranmasına bağlı olarak aracın ekonomik ömrü tamamlanmış olup metal yorgunluğundan kaynaklı sık sık arıza çıkarmıştır. Bu durum 29 Nisan 2020 tarihli yazımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığına arz edilmiş olup, 01 Haziran 2020 tarihli ilgili bakanlığın 4290 sayılı olur yazısı ile araç kiralama ihalesine çıkılmıştır. 5018 Sayılı kanun 28’inci maddesine istinaden şoförsüz binek araç kiralama hizmeti alınmıştır. İhalede kamu yararı gözetilerek en uygun fiyat teklifi veren firmadan araç kiralaması yapılmıştır. İhale süreci Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tamamen şeffaf olarak tamamlanmıştır. Kaldı ki üniversitemizin yaptığı bütün iş, işleyiş ve harcamalar diğer bütün kamu kurumlarının olduğu gibi Sayıştay denetimine tabidir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bizler ilim, irfan ve eğitim ülkümüzle canhıraş şekilde vazife yaparken çıkan bu tür mesnetsiz iddialara rağmen azmimizden hiçbir şey kaybetmeden geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yarınlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Ancak çıkan bu tür yanıltıcı ve yıpratıcı haberler hakkında kanunların bize çizdiği çerçevede hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.Bu yalan haberleri yazan kalem sahipleri tamamen yasal çerçevede tamamlanan ihale süreci hakkında tarafımızdan bilgi talep edebilirlerdi. Ancak onlar yalan, iftira ve karalama yolunu seçmişlerdir. Biz ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür içi boş iftiralardan uzak kalarak yarının gençlerini yetiştirmeye devam edeceğiz" denildi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Altınordu 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Adanaspor 1 3
5. Ankara Keçiörengücü 1 3
6. Ankaraspor 1 3
7. Altay 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Akhisar Bld.Spor 0 0
10. Balıkesirspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Tuzlaspor 0 0
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. Eskişehirspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Bursaspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0