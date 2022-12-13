BŞEÜ’de ‘Sevgi Butiği’ açıldı

Bilecik’te üniversite eğitim gören maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için ‘Sevgi Butiği’ açıldı.

Türk Kızılayı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle oluşturulan ‘Sevgi Butiği’ açılışa, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Kızılay Şube Başkanı Sevcan Uzun ve çok sayıda Kızılay gönüllüleri katıldı. ‘Sevgi Butiği’ ile yardımseverliğin ve paylaşmanın öğrenciler arasında daha çok yayılacağını belirten Vali Kızılkaya, bu sayede öğrencilere destek sağlanacağını söyledi.

Bilecik’te eğitim gören öğrencilerin daha iyi şartlardan yararlanması ve kendilerini geliştirebilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Rektör Beydemir, "Öğrencilerimize en iyi hizmeti vermek önceliğimiz. Topluma, devletine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek için öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz " diye konuştu.

Bilecik Kızılay Şube Başkanı Sevcan Uzun da, bu tür projelerde Kızılay olarak yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getrerek, bu tür projelerin toplumda farkındalık oluşturması açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Açılışın ardından Vali Kızılkaya ve Rektör Beydemir butiği gezerek incelemelerde bulundu.