BŞEÜ’de Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor.

BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması kararı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca uygun görüldü. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, YÖK tarafından gönderilen onay yazısında, BŞEÜ bu konudaki teklifinin 2 Kasım 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmasının uygun görüldüğü söyledi. Beydemir, "Kurulacak olan merkezde, ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim imkânlarını sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak onların kendilerini geliştirmelerine ve bilime katkılarını sağlamak, çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak ve diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak gibi başlıca çalışmaların yanı sıra toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit edilerek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirilecektir” dedi.

“Üniversitemize, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Rektör Beydemir, “Üniversitemizin günden güne büyümesi ve gelişmesi adına yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçları bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Kuracağımız Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi yalnızca üniversitemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerine değil, ilimiz ve bölgemizdeki sağlık çalışmalarına da zemin ve olanak hazırlayacaktır. Üniversitemize, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.