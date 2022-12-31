BŞEÜ ‘Sıfır Atık Zirvesi’ne katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Zirvesi’ne katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde düzenlenen ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Zirvesi’ne Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni temsilen Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar katıldı. Yapılan etkinlikte sunumlar yapılarak iklim değişikliği ve sıfır atık başlığı altında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Koordinatör Edip Avşar etkinlikte ‘Sıfır Atık Nedir?’ başlıklı sunumunu gerçekleştirerek teşekkür plaketine layık görüldü.