BŞEÜ “Sıfır Atık” çalışmalarını tamamladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin (BŞEÜ) yürüttüğü “Sıfır Atık” çalışmaları tamamlandı.

BŞEÜ’ ün Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitenin merkez yerleşkesinden sonra tüm ilçe kampüslerde ve Gölpark Misafirhanesinde “Sıfır Atık” çalışmaları tamamlandı. Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda tüm yerleşkelerimiz temel seviye ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

Düzenlenen sıfır atık belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sn. Mustafa Budak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Adnan Kolaç tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e sunuldu.

Ayrıca Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri bölümünde ders uygulamalarında kullanılmak üzere 1 adet baca gazı ölçüm cihazı hibe edildi.

Rektör Beydemir, yapılan çevresel çalışmalar ve yatırımlarla üniversitenin gelişiminin sürdürülebilir boyuta yayıldığını belirterek,"Sadece akademik yönden değil çevresel açıdan da Bilecik’e ve ülkeye örnek teşkil edecek çalışma. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne üniversite arasında evresel çalışmalarına ve eğitime verdiği destekler için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.