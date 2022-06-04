BŞEÜ Senatosu Osmaneli’nde toplandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) senato toplantısını Osmaneli’nde yaptı.

Toplantı sonrası Osmaneli MYO Aşçılık Bölümünü ziyaret eden Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve senatosu üyeleri, hocaların ve öğrencilerin hazırladığı yemekleri ve tatlıları görme ve değerlendirme fırsatı buldular. MYO Aşçılık Okulunun sunumlarını ve yemeklerini çok beğenen heyet Osmaneli gastronomi turizminin yemeklerle öne çıkacağını söylediler.