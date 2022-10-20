BŞEÜ Rektörü Beydemir, ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve akademisyenler Stanford Üniversitesi tarafından her yıl açıklanan ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldılar.

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan ve 190 bini aşkın bilim insanının değerlendirmeye alındığı ’Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators’ başlıklı çalışmada nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve atıf alan makale sayısı gibi kriterler ele alındı. ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesi ’Kariyer Boyu Etki’ ve ’2021 Etki Sıralaması’ olarak iki kategoride listelenirken Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Arslan ve Doç. Dr. Mesut Işık ile Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Çağlayan akademik çalışmalarıyla listede yer aldı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Beydemir, üniversitede yapılan bilimsel çalışmalardan ve bu çalışmaların sonuçlarından memnuniyetini ifade ederek, "Üniversitemizde yapılan her türlü bilimsel çalışmayı maddi ve manevi olarak destekliyoruz. Bilimsel araştırma proje desteklerimizi ciddi oranda artırdık. Önümüzdeki süreçte üniversitemizin adının daha sık ve daha nitelikli anılacağına inanıyor, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girmeye hak kazanan hocalarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.