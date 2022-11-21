BŞEÜ öğrencilerinin 43 projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) 43 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. BŞEÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinin 43 ayrı projesi “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma" projeleri desteği programı çerçevesinde TÜBİTAK’tan destek almaya değer bulundu. Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi ve ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmayı hedefleyen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçlarına göre desteklenen toplamda 43 projelerin 17’si Fen Fakültesi, 8’i Sağlık Bilimleri Fakültesi, 6’sı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 10’u Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 1’i Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu projesi olarak açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Bu çalışmaların en önemli kapsamlarından birisi de lisans öğrencilerinin araştırma-geliştirme etkinliklerine katılımıdır. Bu kapsamda TÜBİTAK’ın lisans araştırma projelerine verdiği desteğe katılımı çok değerli buluyorum. Üniversite içinde verdiğimiz proje eğitimlerinin olumlu sonuçlarını görmek de ayrıca hepimiz için mutluluk verici oldu. Öğrencilerimizi, bu süreçte onları destekleyen, projelerinde danışmanlık yapan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.