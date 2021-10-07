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BŞEÜ, İlbay Vurdular’ın adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) geçtiğimiz gün korona virüs nedeniyle hayatı kaybeden üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular adına bir Mevlid-i Şerif okuttu.

BİLECİK 07.10.2021, 11:29
BŞEÜ, İlbay Vurdular’ın adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) geçtiğimiz gün korona virüs nedeniyle hayatı kaybeden üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular adına bir Mevlid-i Şerif okuttu.

Korona virüs (Covit-19) salgınına yakalanarak, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular adına BŞEÜ Ulu Çınar Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Üniversitenin Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, üniversite personelinin de katıldığı anma sonrası Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Mevlid-i Şerifi okuyan Camii İmam Hatipi Yaşar Baklacı, Bilecik İl Müftülüğü personeli Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener, Müezzin Kayyım Halis Çelik, Din Adamı Ahmet Cansız’ı tebrik etti. Karakurt, "Tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyor, yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bilecik İl Müftülüğü personeli Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener Hakkı Şener ise, "Haftamız dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan üniversitemizin kıymetli yönetimine tüm din adamları adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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