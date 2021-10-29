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BŞEÜ ev sahipliğinde ’Kırsal Kalkınma Stratejileri Paydaş Çalıştayı’ düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve bir kalkınma ajansı ortaklığında düzenlenen ’Kırsal Kalkınma Çalıştayı’ üniversitenin spor salonunda yapıldı.

BİLECİK 29.10.2021, 10:07
BŞEÜ ev sahipliğinde ’Kırsal Kalkınma Stratejileri Paydaş Çalıştayı’ düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve bir kalkınma ajansı ortaklığında düzenlenen ’Kırsal Kalkınma Çalıştayı’ üniversitenin spor salonunda yapıldı.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan stratejilerin belirlenmesine aracılık edecek ’Kırsal Kalkınma Stratejileri Paydaş Çalıştayı’ Bilecik’te gerçekleştirildi.Çalıştaya Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Prof. Dr. İlhami Yurdakul, kalkınma ajansının Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak ve proje paydaşları katıldı.

Kırsal kalkınmaya yönelik stratejileri belirlemek ve proje fikirleri geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Koyun yaptı. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak kırsal projelerin ele alındığı çalıştayda, inovatif üretim, ortak prensipler, kırsal kalkınmada akademik yaklaşımlar gibi başlıca konular değerlendirildi.

"Bu tür çalışmalarımız sürecek"

Bilecik Belediyesi’ni temsilen Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi’nden Birim Koordinatörü Eğitim Uzmanı Sema İnci, Proje Danışmanları Ziraat Mühendisi Ayşin Yardımcı, Tarihçi Oğuz Cabar ve Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz katıldı. Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi’nden Birim Koordinatörü Eğitim Uzmanı Sema İnci, gerçekleştirilen çalıştay hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘’Kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürebilir kalkınmaya hizmet eden bir kalkınma ajansı tarafından ’Kırsal Kalkınma Stratejileri Paydaş Çalıştayı’ yapıldı. Kırsal kalkınma ve turizm tanıtım sonuç odaklı faaliyetler ve desteklerin etkin bir şekilde tasarlanmasını ve yürütülmesini sağlamak amacıyla bölgemizdeki paydaşlarla kırsal kalkınma alanındaki ihtiyaçları belirlemeye çalıştık. Kalkınma ajansının kırsal kalkınmaya yönelik ilan edeceği destek programlarında biz de Bilecik Belediyesi olarak yapmamız gereken yatırım ve çalışmalar hakkında görüş ve önerilerimizi sunduk. Şehrimizin turizm ve kırsal kalkınmadaki payının daha çok artırılması ve yeni projelerin sunulması için bundan sonra da bu tür çalışmalarımız sürecek’’ ifadelerini kullandı.

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