BŞEÜ, EsTekFest-2022 Festivalinde sergilediği İHA’larla ilgi odağı oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAM) tarafından düzenlenen EsTekFest-2022 Festivali’nde sergilediği İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgi odağı oldu.

BŞEÜ, teknolojik ekipmanların ve çeşitli branşlarda yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sergilendiği festivalde, üniversite bünyesinde yürütülen çok sayıda teknolojik çalışmayı da sergiledi. Çalışmalarda BŞEÜ öğrencilerinin geliştirilen İnsansız Hava Araçları katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Festivale; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun katıldı.