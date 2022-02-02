Bozüyük’ün yüksek öğrenim yurdu ihtiyacı çözülüyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 250 Yataklı Devlet Hastanesi’nin hizmete girmesiyle boşaltılan Yeşilkent Devlet Hastanesi binası Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yüksek öğrenim yurdu oluyor.

Eski Yeşilkent Devlet Hastanesi binası Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in olur ve gayretleriyle, KYK yurdu yapılması amacıyla Gençlik Spor Bakanlığı’na tahsis ediliyor. Bu haberi sevinçle karşılayan öğrenciler kendilerine büyük külfet olan kira bedellerinden kurtulacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan üniversite öğrencileri “Bozüyük’ün en önemli ihtiyaçlarından biri olan Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nun İlçemize kazandırılmasında emekleri bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir başta olmak üzere tüm emeği teşekkür ediyoruz. KYK Yükseköğrenim Yurdumuz tüm öğrenci camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdiler.