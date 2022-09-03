Bozüyük’ün kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri sürüyor

Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde yerel sanatçıların konserleri devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerin 7’inci gecesinde gençler tarafından ilgi gören “Sahne Senin, Yıldız Sensin” bölümünde sahne alan ilkokul öğrencileri Kevser, Damla ve Ayşegül başarılı performansları ile beğeni kazandı. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, minik müzisyenlerin söyledikleri şarkının bitiminde sahneye gelerek Kevser, Damla ve Ayşegül’ü cesaretleri ve özgüvenlerinden dolayı tebrik etti ve çiçek takdiminde bulundu. Programda daha sonra Bozüyük’ün sevilen seslerinden Metin Özkan ve orkestrası sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Metin Özkan ve orkestrası gece boyunca Barış Manço’dan Edip Akbayram’a, Erkin Koray’dan Haluk Levent’e kadar sevilen pek çok sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendirdiler. Programı izleyenler hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek muhteşem bir gece geçirdiler. Konser sonrasında konuşan Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu “Kurtuluş günleri etkinliklerimizde bu akşam Metin Özkan ile beraberdik. Metin Bey ezber bozdu bu gece. Bu akşam çok farklı bir Metin Özkan izledik. Kendisine ve orkestrasına çok teşekkür ediyorum. Güzel bir müzik gecesi yaşadık. İyi ki varsın, teşekkürler” dedi.