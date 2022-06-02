Bozüyük’ün çocuk kalemleri harika işler çıkardı

Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Bozüyük’ün Çocuk Kalemleri” adlı atölye çalışmasında çocuklara yazarlık eğitimi veriliyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından ‘Bozüyük’ün Çocuk Kalemleri’ ismiyle açılan ve yazarlık eğitimi verilen atölye çalışmasında 8 haftadır 2 ayrı grupla yürütülen çalışmalarda yazı ve resimlerle öykü kurgulama, karakter yaratma ve durum oluşturma gibi metin çalışmaları yapılıyor. Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde yapılan atölye çalışmalarının sonunda her bir yazar adayı öğrenci kendi öyküsünü yazıyor ve Sanatevi’nden mutlulukla ayrılıyor. Atölye çalışmaları hakkında bilgi veren Bozüyük Belediyesi Tiyatro Birimi Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Özgür Yamacı öncelikle kendilerine bu imkanı veren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ederek “8 haftadır 2 ayrı grupla yazarlık dersleri yapıyoruz. Derslere katılan öğrencilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 8 haftada inanılmaz öykülerle karşılaştık. Biz burada benzetmelerden, detaylardan, çatışmalardan, mekanlardan, karakterlerden bahsettik. Bir yazarın bilmesi gereken ana konulardan bahsettik. Bu konuda çok başarılı öğrencilerle çalıştım. Çok güzel hikayeler çıktı. Çok güzel öyküler çıktı. Keşke mümkün olsa da ileride bir gün bu öğrencilerimin yazdığı o güzel benzetmeleri, herkes okuyup farklı renkli dünyalara dalabilse” dedi.

Ayrıca atölye çalışmalarına katılan öğrencilerde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve öğretmenlerine teşekkür ederek “ Bu kurs eğitimimize de büyük katkı sağladı. Çok güzel hikâyeler yazdık. Artık okulda bu şekilde ödevler verildiğinde daha güzel hikâyeler yazabileceğiz. Sanatevi’nin açılması bizleri çok mutlu etti.” dediler.