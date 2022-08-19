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Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLECİK 19.08.2022, 14:50
Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.L. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 31.95 gram metamfetamin, 3.53 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.L. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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