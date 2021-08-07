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Bozüyük’te üst yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

BİLECİK 07.08.2021, 13:53
Bozüyük’te üst yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, tarafından devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında ihtiyaç görülen noktalarda bölgesel asfaltlama, kilit taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezi ana alter, ara sokak ile caddelerinde oluşan çukur ve benzeri nedenlerden dolayı halkın sıkıntı yaşamaması için bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.
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