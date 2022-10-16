Bozüyük’te tır parkından çalınan çekici Manisa’da bulundu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde tır parkından çalınan çekici ve dorsesi, Manisa’da bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 4 Eylül Mahallesi’ndeki tır parkında park halinde bulunan çekici ve dorsesinin yerinde olmadığını gören Behçet A., durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevre il ve ilçelerin emniyet müdürlükleriyle irtibata geçerek yaptıkları çalışmalar neticesinde şüpheli B.G.’yi (24) Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yakaladı. İlçeye getirilen şüphelinin ifadeleri doğrultusunda çalınan çekici ve dorsenin Manisa’nın Turgutlu ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Çekici ve dorse, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki farklı noktalarda ve plakalar gizlenecek biçimde park edilmiş halde buldu. Çekici ve dorsesi araç sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.