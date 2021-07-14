Bozüyük’te S plaka ve servis araçları denetlendi

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren S Plaka ve servis araçları denetlendi.

Zabıta ekipleri, Servis Araçları Hizmet ve İşletme Yönetmeliği esaslarına göre ilçede çalışan S Plaka ve servis araçları denetlenirken, güzergâh izin belgeleri ve gerekli çalışma evrakları kontrol edildi. Yaya ve yolcu güvenliğinin ön planda olduğu denetimlerin düzenli aralıklarda devam edeceği belirtildi.