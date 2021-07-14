Son Dakika
(ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güner: "(TURKOVAC) Umuyoruz ki ülke olarak geliştirmiş olduğumuz ilk yerli inaktif aşı başarıya ulaşır”
Bozüyük’te S plaka ve servis araçları denetlendi
Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren S Plaka ve servis araçları denetlendi.
BİLECİK 14.07.2021, 11:08
Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren S Plaka ve servis araçları denetlendi.Zabıta ekipleri, Servis Araçları Hizmet ve İşletme Yönetmeliği esaslarına göre ilçede çalışan S Plaka ve servis araçları denetlenirken, güzergâh izin belgeleri ve gerekli çalışma evrakları kontrol edildi. Yaya ve yolcu güvenliğinin ön planda olduğu denetimlerin düzenli aralıklarda devam edeceği belirtildi.