banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Bozüyük’te S plaka ve servis araçları denetlendi

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren S Plaka ve servis araçları denetlendi.

BİLECİK 14.07.2021, 11:08
Bozüyük’te S plaka ve servis araçları denetlendi
banner502

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren S Plaka ve servis araçları denetlendi.

Zabıta ekipleri, Servis Araçları Hizmet ve İşletme Yönetmeliği esaslarına göre ilçede çalışan S Plaka ve servis araçları denetlenirken, güzergâh izin belgeleri ve gerekli çalışma evrakları kontrol edildi. Yaya ve yolcu güvenliğinin ön planda olduğu denetimlerin düzenli aralıklarda devam edeceği belirtildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501