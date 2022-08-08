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Bozüyük’te Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesi çalışmaları

Bozüyük ilçe merkezinde ana cadde üzerinde yapılacak olan Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesi çalışmaları, kaldırım düzenleme çalışmalarının ardından ray sisteminin döşeneceği bölgedeki asfalt kesim ve temizleme çalışmaları ile devam ediyor.

BİLECİK 08.08.2022, 17:33
Bozüyük’te Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesi çalışmaları

Bozüyük ilçe merkezinde ana cadde üzerinde yapılacak olan Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesi çalışmaları, kaldırım düzenleme çalışmalarının ardından ray sisteminin döşeneceği bölgedeki asfalt kesim ve temizleme çalışmaları ile devam ediyor.

Belediye döner kavşaktan başlayan ray sisteminin döşeneceği bölgedeki asfalt kesimi ve asfaltın temizlenmesi çalışmalarına katılan Başkan Bakkalcıoğlu incelemelerde bulundu. Görevli personel ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, ayrıca tespit ettiği eksikler konusunda uyarılarda bulundu. Beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte çalışmalara nezaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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