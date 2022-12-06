Bozüyük’te “Önce Vatan” isimli konferans düzenlendi

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından “Önce Vatan” isimli konferans düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Emekli Kıdemli Albay Erhan Altunok, şehitlerimiz ile ilgili konuşma yaparak şehitlik mertebesinin yüceliğini anlattı. Zaman zaman duygusal anlarında yaşandığı konferansta Albay Altunok, Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan kahramanlıkları, milli mücadeledeki Metristepe’nin önemini, milli mücadele şehitlerimizi ve yakın dönem şehitlerimizi isimleriyle birlikte yad ederek hikayelerini paylaştı. Konuşmasında özellikle Bozüyüklü şehitlerimiz Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in arkadaşlıkları ve şehadetlerine de yer veren Albay Altunok tüm dinleyenleri duygulandırdı. Konferansın sonunda emekli Kıdemli Albay Erhan Altunok’a Kaymakam Adem Öztürk çiçek takdiminde bulunurken Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal tarafından plaket takdiminde bulunuldu.