Bozüyük’te Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenler ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Muhtarlar Derneği adına Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya tarafından yapıldı. Akkaya konuşmasında, “Tüm muhtar arkadaşlarımız Cumhuriyet değerlerimizin en alt bölümdeki temsilcileri olarak köyünde, mahallesinde ve sokağındaki insanının huzur ve güven içinde olması için çaba sarf etmektedir. Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkânlarla yürüttükleri hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da, son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin kendilerine verdiği önemin bir göstergesidir” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda Kaymakam Hasan Yaman ve Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu tarafından mahalle ve köy muhtarları kabul edilerek günleri kutlandı. Başkan Bakkalcıoğlu tarafından Dernek Başkanı Mustafa Terle’ye muhtarlar adına plaket verildi. Ayrıca diğer muhtarlara da çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ziyaret sonrasında ilçe protokol üyeleri ve muhtarlara Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından yemek verildi.