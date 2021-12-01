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- Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bozüyük’te mevsimin ilk karı yağdı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yağan mevsimin ilk karı özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.
BİLECİK 01.12.2021, 17:27
Bilecik’in Bozüyük ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yağan mevsimin ilk karı özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.
İlçede uzun zamandır hasretle beklenen kar yağışı ilçenin yüksek rakımlı olan Erikli, Camiliyayla, Çamyayla, Metristepe, Hamidiye, Dombayçayır köylerine yağdı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde yaşanan kar yağışı köy halkı tarafından sevinçle karşılandı. Kar yağışının az olmasına rağmen mevsimin ilk karı olması sebebiyle yağış çiftçinin de yüzünü güldürdü.