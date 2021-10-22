Bozüyük’te Mevlid-i Nebi Haftası kutlanıyor

Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı ve Ali Şahinoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Müftü Topal ikiliye ilçedeki Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle düzenleyecekleri programlar hakkında bilgi verdi. Bu yıl teması Mevlid-i Nebi Haftasının temasının ’Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ olarak belirlendiğini anlatan Müftü Topal’a teşekkür eden başkan yardımcıları Kazıcı ve Şahinoğlu, haftaya destek için ellerinden ne geliyorsa yapacakları söyledi.