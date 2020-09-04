Bozüyük’te kurtuluşun 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Tören, küresel salgın tedbirleri nedeni ile sosyal mesafe, maske kurallarına uyularak kısıtlı katılımla yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından Şehitlerimizin ruhu için dualar edilerek Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Öğrenciler tarafından kurtuluş ile ilgili şiirlerin de okunduğu program Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasında hemşehrilerinin kurtuluş gününü kutladı ve ilçenin kurtuluş mücadelesinde 2 kez düşman işgaline uğradığını, 2 kez yakılıp yıkıldığını hatırlattı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenlerin sona ermesinin ardından kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında saat 11:30 ile 12:30 arasında belediye hoparlörlerinden kahramanlık türküleri yayınlandı.

Törene; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, siyasi parti temsilcileri, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.