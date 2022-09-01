Bozüyük’te kurtuluş konserleri büyük bir coşkuyla devam ediyor

Bozüyük’ün sevilen seslerinden Orçun Yiğitarslan ve genç yeteneklerden Ayşe Harman seslendirdikleri birbirinden güzel ezgilerle Bozüyüklülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bozüyük Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlama etkinliklerinde izleyenler sevdikleri şarkıları dinleyerek hem stres attılar hem de eğlendiler. Gecede ilk olarak “Sahne Senin, Yıldız Sensin” bölümü ile de genç yeteneklere de fırsat veren Bozüyük Belediyesi sahnesinde Ayşe Harman ve Caner Demirci yer aldı. Birbirinden güzel güncel-pop şarkılarını Bozüyüklü gençler için seslendiren Ayşe Harman ve klavyede Caner Demirci izleyenlerden tam not aldı. Gençlerin başarılı performanslarının ardından sahne alan ilçenin sevilen seslerinden Orçun Yiğitarslan ve orkestrası da fantazi- arabesk grubundaki en güzel şarkıları Bozüyüklüler için seslendirdi. Konser programı boyunca eğlenen gençler sanatçılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Duygusal şarkılarda hüzünlenen hareketli şarkılarda coşarak eğlenen izleyenler unutulmaz bir gece yaşadılar. Orçun Yiğitarslan’ın sahnesinde Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık sahneye gelerek Yiğitarslan ve orkestrasına çiçek takdiminde bulundu. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık “Zafer Haftası ve Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde şölenimiz devam ediyor. Cumhuriyet Meydanında burada 3 akşam daha bu etkinliklerimiz devam edecek. En son kurtuluş günümüz 4 Eylül akşamı kapalı pazar otoparkındaki büyük finalle sona erecek. Biz Bozüyük Belediyesi olarak sürekli hep kendi içimizden yetişmiş, bizden bir parça olan kişileri sizlerle buluşturma sevdası içerisinde olduk. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz.” dedi.