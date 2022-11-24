Bozüyük’te ’Kostüm Odası’ adlı çocuk oyunu sergilendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ’Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın’ sloganıyla perdelerini açan Bozüyük Belediye Tiyatrosu, minik tiyatro severlerle ’Kostüm Odası’ adlı çocuk oyunu ile buluşmaya devam ediyor.

2. sezonunda da ilgi ile izlenen ve Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi salonunda sahnelenen müzikli çocuk oyunu “Kostüm Odası” Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri için sahne alırken oyun minik tiyatro severler tarafından keyifle izlendi. Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun ilk çocuk oyunu olan Kostüm Odası 9. Uluslararası Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinin Anadolu Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.